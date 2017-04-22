 Malatyaspor iddialı – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Malatyaspor iddialı

    Malatyaspor iddialı
    TFF 1. Lig'de lider Evkur Yeni Malatya'da teknik direktör İrfan Buz son 2 hafta alınan yenilgilerin kendilerini yollarından şaşırtmayacağını söyledi. Buz "Hala en yakın rakibimizden 5 puan öndeyiz. Futbolcularıma güveniyorum. Savaşarak Giresunspor'u mağlup edeceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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