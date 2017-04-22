Malatyaspor iddialı
TFF 1. Lig'de lider Evkur Yeni Malatya'da teknik direktör İrfan Buz son 2 hafta alınan yenilgilerin kendilerini yollarından şaşırtmayacağını söyledi. Buz "Hala en yakın rakibimizden 5 puan öndeyiz. Futbolcularıma güveniyorum. Savaşarak Giresunspor'u mağlup edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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