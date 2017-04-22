Eskişehirspor’da tek hedef 3 puan
Evinde Sivasspor'u konuk edecek olan Eskişehir cephesi de heyecanla bu mücadeleyi bekliyor. Ligde 2. sırada olduklarını hatırlatan teknik direktör Mustafa Denizli "Bizim için çok önemli bir maç. Kazanırsak Süper Lig'e direkt çıkmak yolunda önemli bir virajı dönmüş oluruz. Büyük taraftarımızın desteğiyle bunu başarmak istiyoruz" diye konuştu.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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