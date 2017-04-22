Eskişehirspor’da tek hedef 3 puan

Evinde Sivasspor'u konuk edecek olan Eskişehir cephesi de heyecanla bu mücadeleyi bekliyor. Ligde 2. sırada olduklarını hatırlatan teknik direktör Mustafa Denizli "Bizim için çok önemli bir maç. Kazanırsak Süper Lig'e direkt çıkmak yolunda önemli bir virajı dönmüş oluruz. Büyük taraftarımızın desteğiyle bunu başarmak istiyoruz" diye konuştu.