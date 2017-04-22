Altınordu coşkusu
Haftayı 2-0'lık Boluspor galibiyetiyle tamamlayan Altınordu gurur doldu. Türk futboluna kısa sürede Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i kazandıran Ege ekibi, Bolu'yu mağlup ederken yaş ortalaması sadece 20.5'ti.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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