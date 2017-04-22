 Altınordu coşkusu – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Altınordu coşkusu

    Altınordu coşkusu
    Haftayı 2-0'lık Boluspor galibiyetiyle tamamlayan Altınordu gurur doldu. Türk futboluna kısa sürede Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i kazandıran Ege ekibi, Bolu'yu mağlup ederken yaş ortalaması sadece 20.5'ti.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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