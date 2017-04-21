 Kardeş payı – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Kardeş payı

    Kardeş payı
    TFF 1. Lig'de 28. hafta son maçında BB Gaziantep ile Balıkesirspor puanlar paylaştı: 1-1. Misafir ekip 77. dakikada Eray Ataseven'in sayısıyla öne geçti. Gaziantep ise 83'te Muhammet Reis ile beraberliği sağladı. Ligde zor günler geçiren takımlar bu sonuçla gidişatı devam ettirdi. Düşme hattındaki BB Gaziantep 25 puana yükselip kazanamama serisini de 9 maça çıkardı. Bal-Kes'in 3 puan hasreti ise 7 haftaya çıktı.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:50
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