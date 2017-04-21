Kardeş payı
TFF 1. Lig'de 28. hafta son maçında BB Gaziantep ile Balıkesirspor puanlar paylaştı: 1-1. Misafir ekip 77. dakikada Eray Ataseven'in sayısıyla öne geçti. Gaziantep ise 83'te Muhammet Reis ile beraberliği sağladı. Ligde zor günler geçiren takımlar bu sonuçla gidişatı devam ettirdi. Düşme hattındaki BB Gaziantep 25 puana yükselip kazanamama serisini de 9 maça çıkardı. Bal-Kes'in 3 puan hasreti ise 7 haftaya çıktı.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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