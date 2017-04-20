Şanlıurfa 1 yıl sonra
En son 17 Nisan 2016’da Erciyes’te galip gelen Şanlıurfa Horoz’u 4-2 yenerek ligde kalma yolunda umut tazeledi.
TFF 1. Lig'de korkulu rüyalar gören Ş.Urfaspor, Denizlispor'u ilk yarıda bulduğu 4 golle geçip rahat bir nefes aldı. Deplasmanda en son yaklaşık 1 yıl önce 17 Nisan 2016'da Erciyes'i deviren, 14 maçtır kazanamayan sarı-yeşilliler deplasman kabusunu da yendi. Urfa'da 2 gol atan Beşiktaşlı eski golcü Batuhan Karadeniz ligde 8 gole ulaşırken, son 5 maçta da ağları havalandırdı.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Şanlıurfa 1 yıl sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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