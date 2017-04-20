 Şanlıurfa 1 yıl sonra – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Şanlıurfa 1 yıl sonra

    Şanlıurfa 1 yıl sonra

    En son 17 Nisan 2016’da Erciyes’te galip gelen Şanlıurfa Horoz’u 4-2 yenerek ligde kalma yolunda umut tazeledi.

    TFF 1. Lig'de korkulu rüyalar gören Ş.Urfaspor, Denizlispor'u ilk yarıda bulduğu 4 golle geçip rahat bir nefes aldı. Deplasmanda en son yaklaşık 1 yıl önce 17 Nisan 2016'da Erciyes'i deviren, 14 maçtır kazanamayan sarı-yeşilliler deplasman kabusunu da yendi. Urfa'da 2 gol atan Beşiktaşlı eski golcü Batuhan Karadeniz ligde 8 gole ulaşırken, son 5 maçta da ağları havalandırdı.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:07
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