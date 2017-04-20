Şanlıurfa 1 yıl sonra

En son 17 Nisan 2016’da Erciyes’te galip gelen Şanlıurfa Horoz’u 4-2 yenerek ligde kalma yolunda umut tazeledi.

TFF 1. Lig'de korkulu rüyalar gören Ş.Urfaspor, Denizlispor'u ilk yarıda bulduğu 4 golle geçip rahat bir nefes aldı. Deplasmanda en son yaklaşık 1 yıl önce 17 Nisan 2016'da Erciyes'i deviren, 14 maçtır kazanamayan sarı-yeşilliler deplasman kabusunu da yendi. Urfa'da 2 gol atan Beşiktaşlı eski golcü Batuhan Karadeniz ligde 8 gole ulaşırken, son 5 maçta da ağları havalandırdı.