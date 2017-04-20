Samet Aybaba'dan hakemlere tepki
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, son 2 maçta 2 penaltılarının verilmediğini iddia etti.
Hakemlerden oyunun kaderini etkileyecek kararlar vermemelerini isteyen Aybaba, şunları kaydetti:
"Biz futbol adamıyız ve futbolun yanındayız. Futbolun içerisindeki unsurların hepsinin adil ve adaletli olmasından yanayız. Bize değil, biz hiçbir zaman kendimize bir şey yapılsın istemedik, rakibe de bize de yapılmasın. Son 2 maçta hakemlerin vermediği 2 penaltımız var. Kaderimizi etkiliyor. Başka takımları da etkilemesin, biz böyle bir şey istemiyoruz. Böyle bir başarıyı, böyle bir şampiyonluğu da istemiyoruz ama bize de yapılmasın."
Hakemlerden biraz daha dikkatli olmalarını ve oyunu daha iyi sezmelerini isteyen Samet Aybaba, "Hakemin görevi oyunu iyi ve hızlı oynatmak, keyifli hale getirmek. Siz bunları yapacaksınız, bizim başka bir beklentimiz yok. Hata yaptıklarında da bunları onlarla konuşmaktan ve onlara tepki koymaktan daha doğal bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.
- Antrenman
Teknik direktör Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. İdmanda taktik çalışma yapıldı.
Antrenmana sakatlığı nedeniyle tedavi gören kaleci Ali Şaşal Vural katılmadı.
İdman öncesi AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci ve kadın kolları üyesi partililer, oyunculara baklava ikram etti.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:30
- İlk maçların en değerlisi Bogdanovic
Toplam 1
Yorum
Enda Birebiri öylesine kuvvetli ki karşısındaki oyuncuyu çok zor durumda bırakıyo heleki şutları da sokduğunda başka boyutta bi oyuncu oluyo.
- Asbaşkan Çubukçu: "Tüm puanlara talibiz"
Toplam 2
Yorum
oflu dedigi gibi 21puan eve gelecek....
- Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 6
Yorum
Enda Aydınus hakemse Fenerbahçe almış demekdir maçı :) bahiscilere duyrulur
Samet Aybaba'dan hakemlere tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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