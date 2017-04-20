Manisa vurgun yaptı
Son haftaların başarılı ekibi Samsunspor’u deplasmanda devirip evine 3 puanla döndü. Galibiyeti getiren golleri; Umut ile Peroviç kaydetti.
Manisaspor, son haftaların başarılı ekibi Samsunspor'u deplasmanda devirerek 3 puanın sahibi oldu: 2-1. Süleyman Abay'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Ev sahibi Samsunspor, 71. daikada Gökay ile öne geçti. Santrayla yüklenen Manisaspor, 75'te Umut'la skora denge getirdi: 1-1. Ege temsilcisi, Peroviç'le 85'te öne geçti ve maçı da kazandı. Samsunsporlu Abdülkerim, 90+2'de kırmızı kart gördü.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Manisa vurgun yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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