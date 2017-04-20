 Manisa vurgun yaptı – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Manisa vurgun yaptı

    Manisa vurgun yaptı

    Son haftaların başarılı ekibi ’u deplasmanda devirip evine 3 puanla döndü. Galibiyeti getiren golleri; Umut ile Peroviç kaydetti.

    , son haftaların başarılı ekibi Samsunspor'u deplasmanda devirerek 3 puanın sahibi oldu: 2-1. Süleyman Abay'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Ev sahibi , 71. daikada Gökay ile öne geçti. Santrayla yüklenen Manisaspor, 75'te Umut'la skora denge getirdi: 1-1. Ege temsilcisi, Peroviç'le 85'te öne geçti ve maçı da kazandı. Samsunsporlu Abdülkerim, 90+2'de kırmızı kart gördü.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:11
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