Malatya ağır yaralı
Eskişehirspor’a evinde yenilen lider Malatyaspor’da, Giresun maçı öncesi golcü Eren ve stoper Sadık da cezalı duruma düştü.
TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'a evinde yenilip avantaj yitiren E.Y.Malatyaspor'da ağızları bıçak açmazken, maçın faturası da ağır oldu. 56 gün sonra taraftarının önüne çıkan lider Süper Lig yolunda yara alırken, sarı kart cezalısı durumuna düşen iki önemli oyuncusunu da kaybetti. Golcü Eren ve stoper Sadık Giresun deplasmanında yer alamayacak.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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