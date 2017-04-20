 Malatya ağır yaralı – Fotomaç – 20 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Malatya ağır yaralı

    Malatya ağır yaralı

    ’a evinde yenilen lider ’da, Giresun maçı öncesi golcü Eren ve stoper Sadık da cezalı duruma düştü.

    'de 'a evinde yenilip avantaj yitiren E.Y.'da ağızları bıçak açmazken, maçın faturası da ağır oldu. 56 gün sonra taraftarının önüne çıkan lider Süper Lig yolunda yara alırken, sarı kart cezalısı durumuna düşen iki önemli oyuncusunu da kaybetti. Golcü Eren ve stoper Sadık Giresun deplasmanında yer alamayacak.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Malatya ağır yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.