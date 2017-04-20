 Diarra Elazığ’ı uçurdu – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Diarra Elazığ’ı uçurdu

    Diarra Elazığ’ı uçurdu

    Ateş hattını yakından ilgilendiren maçta Elazığ, Mersin deplasmanında Diarra’nın 2 golüyle coştu. Evinde 6 maç sonra kaybeden kırmızı-lacivertliler ise büyük fırsat tepti.

    'de düşme hattını yakından ilgilendiren kritik maçta Elazığspor, Mersin İdman Yurdu'nu 2-0 yenerek ligde kalma yolunda büyük bir avantaj sağladı. Gakgoş, 10'da Youssef'in ceza alanına ortasında savunmanın hatasını iyi değerlendiren Diarra'nın plase vuruşuyla öne geçti. Elazığ 36'da ikinci gole de çok yaklaştı. Traore kaleci Mihaylov ile karşı karşıya kaldı, ancak çok kötü vurdu ve top yandan dışarı çıktı. 'nun etkisiz kaldığı ilk yarı Elazığ'ın üstünlüğüyle sona erdi.

    MİTROVİC'DEN İNANILMAZ HATA
    İkinci yarıda beraberlik için bastıran Mersin'de 63'te Tita'nın pasında Pedriel'in vuruşu üst direği yaladı; ev sahibi mutlak golden oldu. Maçın yıldızı Diarra 86'da Mitrovic'in geri pasta yaptığı hatayı affetmedi ve Mihaylov'u da geçerek zaferi getiren isim oldu. Üst üste 2. kez kaybeden Mersin'in evindeki 6 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

    DİARRA SİFTAH YAPTI
    Mersin'i deviren 33 yaşındaki Lamine Diarra devre arası Antalyaspor'dan geldi. Senegalli golcü oynadığı 9. karşılaşmasında ilk gollerini atarken, bordo-beyazlılar'a çok önemli bir galibiyet hediye etti.

    'DERİN BİR NEFES ALDIK'
    Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Mersin galibiyetiyle kritik bir zaferin altına imza attıklarını söyledi. Bektaş, "Eğer rakibimiz yenseydi tamamen alt taraf karışabilirdi. Bizim de burada alacağımız 3 puanla artık derin bir nefes alıp kalan 6 maçta belki kendimize farklı bir yerde yer bulabilecektik. Bunu da başardık. Çok önemli bir 3 puan aldık" diye konuştu.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:06
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