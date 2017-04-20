Denizlispor’da olağanüstü kriz çıktı

Denizli'de Başkan Süleyman Urkay, yönetimdeki Mustafa Üstek'in başkan olması için öneriler yapıldığını belirtip 5 Mayıs'ta genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Teknik Direktörlük için her konuda anlaşılan Timuçin Bayazıt, kongre kararı üzerine Ş.Urfaspor maçını izlemeden şehirden ayrıldı.