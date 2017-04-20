Denizlispor’da olağanüstü kriz çıktı
Denizli'de Başkan Süleyman Urkay, yönetimdeki Mustafa Üstek'in başkan olması için öneriler yapıldığını belirtip 5 Mayıs'ta genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Teknik Direktörlük için her konuda anlaşılan Timuçin Bayazıt, kongre kararı üzerine Ş.Urfaspor maçını izlemeden şehirden ayrıldı.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Denizlispor’da olağanüstü kriz çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.