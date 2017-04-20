 Denizlispor’da olağanüstü kriz çıktı – Fotomaç – 20 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Denizlispor’da olağanüstü kriz çıktı

    Denizlispor’da olağanüstü kriz çıktı
    Denizli'de Başkan Süleyman Urkay, yönetimdeki Mustafa Üstek'in başkan olması için öneriler yapıldığını belirtip 5 Mayıs'ta genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Teknik Direktörlük için her konuda anlaşılan Timuçin Bayazıt, kongre kararı üzerine Ş.Urfaspor maçını izlemeden şehirden ayrıldı.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:07
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizlispor’da olağanüstü kriz çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.