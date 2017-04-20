Altınordu play-off aşkına
Göztepe’nin yenildiği haftada play-off’a iştahlanan iki takımın kapışmasında Altınordu evinde Boluspor’u Yusuf ve Okan’ın golleriyle devirip 3’te 3 yaptı.
TFF 1. Lig'de play-off kovalayan Boluspor ve Altınordu kozlarını İzmir'de paylaştı. Göztepe'nin Bandırmaspor'a yenilmesiyle kazanması halinde play-off potasına girecek Yarenler, Altınordu engelini aşamadı. İlk yarıda kırmızı-beyazlılar'dan Andre Santos, Altınordu'dan ise Barış inanılmazı başarıp topu boş ağlara gönderemedi. İzmir ekibi ikinci yarıda 63'te Yusuf Abdioğlu, 74'te Okan'la üst üste 3. zaferinin altına imza atarken, Bolu da 3'te 3'le geldiği İzmir'den eli boş döndü.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Altınordu play-off aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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