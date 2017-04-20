 Altınordu play-off aşkına – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    play-off aşkına

    Altınordu play-off aşkına

    Göztepe’nin yenildiği haftada play-off’a iştahlanan iki takımın kapışmasında evinde Boluspor’u Yusuf ve Okan’ın golleriyle devirip 3’te 3 yaptı.

    TFF 1. Lig'de play-off kovalayan Boluspor ve kozlarını İzmir'de paylaştı. Göztepe'nin Bandırmaspor'a yenilmesiyle kazanması halinde play-off potasına girecek Yarenler, Altınordu engelini aşamadı. İlk yarıda kırmızı-beyazlılar'dan Andre Santos, Altınordu'dan ise Barış inanılmazı başarıp topu boş ağlara gönderemedi. İzmir ekibi ikinci yarıda 63'te Yusuf Abdioğlu, 74'te Okan'la üst üste 3. zaferinin altına imza atarken, Bolu da 3'te 3'le geldiği İzmir'den eli boş döndü.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:08
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