Adana Demirspor'un play-off şansı azaldı

İpekoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sahalarında Giresunspor karşısında aldıkları 2-1'lik mağlubiyetin, play-off'a kalma şanslarını azaltması açısından kötü olduğunu söyledi.

Giresunspor maçında kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak başaramadıklarını belirten İpekoğlu, şöyle konuştu:

"Bu maçı kazansaydık play-off konusunda rahat olacaktık. Gerçekçi olmak gerekirse bu şansımız artık yok denecek kadar az. Matematiksel olarak hala bir şansımız var, mucize olursa play-off'a katılırız. Bu maçı kazansaydık gelecek hafta oynayacağımız Göztepe maçını da aldığımız taktirde play-off konusunda bir hayli rahat olacaktık."



FUTBOLCU ALACAKLARININ ÖDENMEDİĞİ İDDİASI

Mavi-lacivertli takımın teknik direktörü İpekoğlu, bir gazetecinin "Adana Demirspor takımının mali açıdan sıkıntıda olmasından dolayı oyuncuların paralarının ödenemediği iddiaları sosyal medyada dolaşıyor, bunu nasıl değerlendirirsiniz?" şeklindeki sorusuna, şöyle cevap verdi:

"Özellikle TFF 1. Lig kulüplerinde hatta Spor Toto Süper Lig kulüplerinde de finansal açıdan sıkıntılar var. Her takımda olan problem bizim takımımızda da var ama futbolcu sahaya çıktığı zaman bunları düşünmez. Biz de yıllarca futbolculuk yaptık, biz de oynadığımız dönemlerde alacaklarımızı geç aldık ama sonuçta aldık. Adana Demirspor'da hiç kimsenin parası kalmaz. O anlamda baktığınız zaman sahaya çıkan oyuncunun o an itibariyle alacaklarının kafasından geçtiğini düşünmüyorum. Sözleşmelerde yazılı olan tutarlar ama 3 ay, ama 4 ay, ama 6 ay içerisinde bir şekilde tahsil ediliyor. Bizim takımızın zaten baktığınız zaman çok ciddi borç yükü de var. Bir taraftan önümüze federasyondan gelen borçları kapatacaksınız, bir taraftan futbolculara ödeme yapacaksınız. Bu anlamda gelir ve gider dengesinde ciddi farklılıklar olduğu için zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Bu anlamda da yönetimimiz elinden gelen çabayı gösteriyor. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren bu sıkıntılar giderilecek."