Sivas’ta gol kaçırma yarışı
İlk 6’yı ilgilendiren maçta Sivas 8, Ümraniye 3 net fırsattan yararlanamadı Yiğido’nun bir topunun da direkten döndüğü mücadeleden gol sesi çıkmadı.
Sivasspor ile sezonun flaş takımı Ümraniyespor'un mücadelesi gol kaçırma maçına döndü. İlk yarıda Sivasspor'dan Burhan, Leandrinho, Hakan, Ümraniye'den ise Serdar ve İbrahim fırsatları harcadı. İkinci yarıda da tablo değişmedi. Burhan ve Leandrinho kaleciyle karşı karşıya zor olanı başarırken, son dakikalar da heyecan kasırgasına sahne oldu. 80'de Beleck'in şutunu kaleci çeldi. 82'de Ergin'in füzesi direkten döndü. 88'de Kerim'in şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti. 90'da ise Leandrinho altı pasta kafayı dışarı vurdu. 90+5'teki frikikte de kaleci Burak, Kerim'in vuruşunu müthiş kurtardı ve kritik maç 0-0 bitti. Üst üste iki beraberlik alan Sivasspor Süper Lig yolunda fırsat teperken, Ümraniye yenilmezlik serisini toplamda 8, deplasmanda 4'e yükseltip 2.'lik iddiasını da güçlendirdi.
PENALTI GÜME GİTTİ
Sivasspor maçında penaltı tartışmaları da karşılaşmaya damga vurdu. Hakem Koray Gençerler, 67. dakikada ceza sahasında topun Merthan'ın eline çarptığı pozisyonda 'devam' kararı verdi. Sivaslı futbolcular, Merthan'ın avantaj sağladığı gerekçesiyle uzun süre penaltı itirazında bulundu.
PENALTI GÜME GİTTİ
Sivasspor maçında penaltı tartışmaları da karşılaşmaya damga vurdu. Hakem Koray Gençerler, 67. dakikada ceza sahasında topun Merthan'ın eline çarptığı pozisyonda 'devam' kararı verdi. Sivaslı futbolcular, Merthan'ın avantaj sağladığı gerekçesiyle uzun süre penaltı itirazında bulundu.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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