 Şanlıurfaspor’un 1 yıllık hasreti – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Şanlıurfaspor’un 1 yıllık hasreti

    Şanlıurfaspor’un 1 yıllık hasreti
    Ateş hattının hemen üstündeki Ş.Urfa, Denizli'ye bilendi. Son 2 maçını kaybeden ve deplasmanda en son yaklaşık 1 yıl önce 17 Nisan 2016'da Erciyes'i yenen, 14 maçtır kazanamayan Urfa'da Başkan , "Hem kötü gidişe dur demek hem de deplasmandaki hasrete son vermek istiyoruz" dedi.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:52
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