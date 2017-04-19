Şanlıurfaspor’un 1 yıllık hasreti
Ateş hattının hemen üstündeki Ş.Urfa, Denizli'ye bilendi. Son 2 maçını kaybeden ve deplasmanda en son yaklaşık 1 yıl önce 17 Nisan 2016'da Erciyes'i yenen, 14 maçtır kazanamayan Urfa'da Başkan İsmail Bağıban, "Hem kötü gidişe dur demek hem de deplasmandaki hasrete son vermek istiyoruz" dedi.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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