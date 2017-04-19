 Şanlıurfaspor'da başkan değişikliği – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    'da başkan değişikliği

    Şanlıurfaspor'da başkan değişikliği

    ekiplerinden 'da yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile kulüp başkanlığına 'in getirildiği bildirildi.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulüp başkanı İsmail Bağıban'ın yerine ikinci başkan 'in getirildiği ifade edildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, mevcut başkan Bağıban'ın yoğun işlerinden dolayı görev değişikliğine gidildiğini kaydetti.

    Büyükfırat, başkan değişikliğinin için hayırlı olmasını temenni etti.

    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:34
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