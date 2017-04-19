 Göztepe’ye şok – Fotomaç – 19 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’ye şok

    Göztepe’ye şok

    ’de kalma mücadelesi veren , play-off potasındaki ’yi 3-1 yenerek 5 maçlık galibiyet özlemini noktaladı ve çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

    'in 28. haftasında ligde kalma savaşı veren , sahasında 'yi 3-1 yendi. Her iki takım da maça savunma güvenliğini ön planda tutarak başladı. Ev sahibi Bandırmaspor 22. dakikada Üstün'ün şık golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla kapattı. İkinci yarıda iki ekip risk almaya başladı ve açık futbol sergiledi. 50'. dakikada Doğan ve 74. dakikada Gökhan Karadeniz attıkları gollerle ev sahibi Bandırmaspor'u 3-0'lık üstünlüğe taşıdılar. 76'da Jahovic Göztepe'nin tek sayısını attı ve maçı Bandırmaspor 3-1 kazandı. Bu sonucun ardından Bandırmaspor 25 puana ulaştı ve 16. sıraya çıktı. Ligde 9'uncu kez yenilen Göztepe ise 43 puanla 6. sırada kaldı. İzmir ekibi 29. haftada Adana Demirspor ile oynayacak.

    VURAL: SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ
    Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Süper Lig'e çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Tecrübeli hoca, "Çok çaba harcadık ama olmadı. Eksiklerimizi biliyoruz. İnşallah Adana Demirspor maçı kötü gidişimizin sonu olur" dedi.

    BANDIRMASPOR İYİ BİR YOLDA...
    Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, Göztepe karşısında mükemmel oynadıklarını belirterek, "Neler yapabileceğimizi gösterdik. Bu takıma güveniyorum. Amacımız ligde kalmak ve çok daha iyi seviyelere gelmek" diye konuştu.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe’ye şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.