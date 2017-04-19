Es-Es'ten dev adım
Süper Lig’i hedefleyen kırmızı-siyahlılar, lider Yeni Malatyaspor’u Erkan Zengin (p) ve Mezenga’nın golleriyle yenip gol fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Ev sahibi ekip ise üst üste ikinci yenilgisini aldı.
TFF 1.Lig'de ilk iki mücadelesi veren Yeni Malatyaspor ile Eskişehirspor'un mücadelesinden gülerek ayrılan taraf konuk ekip oldu. Süper Lig yolunda iki takım için de çok büyük önem arz eden mücadelede Es-Es, 20. dakikada öne geçti. Ertaç'ın Mezenga'yı düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Erkan Zengin ağlara yolladı. 34'te Erkan'ın bir şutu da direkten döndü ve ilk yarı 1-0 Eskişehirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
EREN TOZLU KIRMIZI GÖRDÜ
İkinci yarıya da etkili başlayan Eskişehirspor, ikinci golü 53'te buldu. Erkan Zengin'in ortasında arka direkte topu karşılayan Kamil Ahmet, Mezenga'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda skor 2-0 oldu. 75'te ev sahibi Malatya'da Eren Tozlu, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Son bölümde gol arayan Yeni Malatya, 86'da Ahmet Aras'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2. Kalan dakikalarda gol olmayınca Eskişehir 3 puanı aldı. Malatya'nın galibiyet hasreti ise 2 haftaya çıktı.
PAZAR GÜNÜ FİNAL GİBİ MAÇ VAR
Teknik Direktör Mustafa Denizli önderliğinde Süper Lig mücadelesi veren Eskişehirspor, Yeni Malatya deplasmanında elde ettiği 2-1'lik galibyetle resmen hayata döndü. Bu galibiyetle Sivasspor ile puanını eşitleyen ve averajla 2. sıraya çıkan Es-Es, pazar günü evinde Yiğidolar'ı konuk edecek.
EREN TOZLU KIRMIZI GÖRDÜ
İkinci yarıya da etkili başlayan Eskişehirspor, ikinci golü 53'te buldu. Erkan Zengin'in ortasında arka direkte topu karşılayan Kamil Ahmet, Mezenga'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda skor 2-0 oldu. 75'te ev sahibi Malatya'da Eren Tozlu, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Son bölümde gol arayan Yeni Malatya, 86'da Ahmet Aras'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2. Kalan dakikalarda gol olmayınca Eskişehir 3 puanı aldı. Malatya'nın galibiyet hasreti ise 2 haftaya çıktı.
PAZAR GÜNÜ FİNAL GİBİ MAÇ VAR
Teknik Direktör Mustafa Denizli önderliğinde Süper Lig mücadelesi veren Eskişehirspor, Yeni Malatya deplasmanında elde ettiği 2-1'lik galibyetle resmen hayata döndü. Bu galibiyetle Sivasspor ile puanını eşitleyen ve averajla 2. sıraya çıkan Es-Es, pazar günü evinde Yiğidolar'ı konuk edecek.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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