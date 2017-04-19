Denizlispor'da genel kurul kararı

Urkay, Denizli Atatürk Stadı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, daha yukarıyı hedefleyen Denizlispor için geldiklerini ancak bunda başarılı olamadıklarını dile getirdi.

Yapılacak genel kurul tarihinin belli olduğunu kaydeden Urkay, şöyle konuştu:

"(Genel kurul kararı alın, içinizden Mustafa Üstek'i başkan yapın) diye bana tebligat yapıldı. Bir defa böylesi demokratik kültürlerin olduğu yerde böyle bir tebligat nereden gelirse gelsin sindirdiğim bir şey değil. Ondan sonra ben arkadaşlarla toplantı yaptım. Hem yaşanan sıkıntıları aşmak için hem de yeniden yol çizmek için 15 gün sonrası olmak koşulu ile genel kurul kararı alıyoruz. Bu karar dün itibarıyla alınmıştır. Genel kurulun yapılacağı tarih belli olmuştur. Ben hep merak ediyorum. Nasıl olur da yöneticiye görev bıraktırılır bir türlü çözemedim. 2-3 defa genel kurula gidiyorum. Borçlar azalmıştır. 29 milyon artı faizle aldığımız borçlar 24 milyon lira seviyesine gelmiştir. Artı bu hafta yeni bir sponsorluğumuz, 2 milyon lira federasyondan gelecek olan para ile yaklaşık 21 milyon lira seviyesine inecektir."

Denizlispor'un TFF 1. Lig'e düşmesinin ardından en yüksek puanı kendi dönemlerinde aldığını belirten Urkay, "Buna rağmen yönetim kurulundan bir arkadaşım 'Mustafa Üstek başkanlığında yönetim oluşsun' dedi. Ben de genel kurul kararı aldım. Artık ilerleyen süreçler neyi gösterecek ona bakalım." ifadelerini kullandı.

Urkay, kendisinin aday olup olmayacağı sorusunu, "İlerleyen günler ne getirecek bilmiyorum. Yeni bir tebligat gelir mi, gelmez mi? Ona da bir bakmak gerekiyor. Tebligatlara göre kendimize yol çizeceğiz. Ben dünden beri şoktayım. Borçlar azalmış, sportif anlamda belli bir yere gidiyorsun, ben de aklım sıra teşekkür bekliyorum. İşte Mustafa Üstek başkanlığında yeni yönetime gidilecektir. Adımların yapılması için tebligat yapıldı. Bize yönetimdeki en yetkili arkadaşımızdan sözlü olarak tebligat yapıldı." şeklinde yanıtladı.