Bolu play-off aşkına İzmir’de
TFF 1. Lig'de kıran kırana play-off mücadelesi yapan Boluspor, Göztepe'nin dün Bandırmaspor'a 3-1 kaybetmesiyle daha da iştahlandı. Ligde 3'te 3 yapan kırmızı-beyazlılar, bugün Altınordu'yu İzmir'de yenmeleri halinde sarı-kırmızılıları geçerek adını play-off potasına yazdıracak.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
Bolu play-off aşkına İzmir’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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