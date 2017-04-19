 Bolu play-off aşkına İzmir’de – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Bolu play-off aşkına İzmir’de

    Bolu play-off aşkına İzmir’de
    TFF 1. Lig'de kıran kırana play-off mücadelesi yapan , Göztepe'nin dün Bandırmaspor'a 3-1 kaybetmesiyle daha da iştahlandı. Ligde 3'te 3 yapan kırmızı-beyazlılar, bugün Altınordu'yu İzmir'de yenmeleri halinde sarı-kırmızılıları geçerek adını play-off potasına yazdıracak.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:51
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