Adana Demir 3 dakikada yıkıldı
Play-off kovalayan lacivert-mavililer Pote’yle öne geçti, 44’te kaleci Fevzi atıldı. Çotanaklar 81’de Özgür Can, 84’te Volkan’la ilk 6 iddiasını sürdürdü.
TFF 1. Lig'de play-off için son kozlarını oynayan Adana Demirspor, ilk 6'yı hedefleyen Giresunspor'a son 10 dakikada kaybetti. 36'da Demirspor gol kralı Pote'yle öne geçti. Adana Demirspor 44'te Abwo'nun karşı karşıya pozisyonda kalesini terk edip ceza sahası dışında topa elle müdahale eden kaleci Fevzi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Çotanaklar, 10 kişi kalan rakibi önünde galibiyete son 10 dakikada bulduğu gollerle ulaştı. 81'de Özgür Can, 84'te Volkan, yeşil-beyazlılara Süper Lig yolunda önemli bir zafer kazandırdı.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
Adana Demir 3 dakikada yıkıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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