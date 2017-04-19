 Adana Demir 3 dakikada yıkıldı – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Adana Demir 3 dakikada yıkıldı

    Adana Demir 3 dakikada yıkıldı

    Play-off kovalayan lacivert-mavililer Pote’yle öne geçti, 44’te kaleci Fevzi atıldı. Çotanaklar 81’de Özgür Can, 84’te Volkan’la ilk 6 iddiasını sürdürdü.

    'de play-off için son kozlarını oynayan Adana Demirspor, ilk 6'yı hedefleyen 'a son 10 dakikada kaybetti. 36'da Demirspor gol kralı Pote'yle öne geçti. Adana Demirspor 44'te Abwo'nun karşı karşıya pozisyonda kalesini terk edip ceza sahası dışında topa elle müdahale eden kaleci Fevzi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Çotanaklar, 10 kişi kalan rakibi önünde galibiyete son 10 dakikada bulduğu gollerle ulaştı. 81'de Özgür Can, 84'te Volkan, yeşil-beyazlılara Süper Lig yolunda önemli bir zafer kazandırdı.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
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