Es-Es deplasmanda lideri yıktı
TFF 1.Lig'de 28. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Eskişehirspor'a 2-1 yenildi.
Eskişehirspor'a bu zorlu deplasmanda 3 puanı getiren golleri 20. dakikada Erkan Zengin (pen.), 53. dakikada da Bruno Mezenga attı. Evsahibi ekibin tek golü ise 86. dakikada Ahmet Aras'dan gelirken, 74. dakikada Eren Tozlu gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından ligin zirvesinde yer alan Evkur Yeni Malatyaspor 53 puanda kalırken, Eskişehirspor ise puanını 48'e yükseltti.
TFF 1.Lig'in ilk yarısında yapılan maçta Eskişehirspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 20:34
- Smolov Fener'de!
Toplam 28
Yorum
Fb'li Bu parayı buldukta bu oyuncuya vermek mi kaldı, bonservissiz Balotelli var ve iyi sezon geçirdi artık bonservisli oyuncu alınmaz.
- Göster kendini Bero
Toplam 4
Yorum
mehmet Bero 10 numara ya da kanat değil,bu mevkilerde oynatılıyor.Takım öne geçtiğnde 3.önlib. olarak oyuna girip 4 3 2 1'le kontraatak oynanabilir
- Beşiktaş sadece 3 takımı yenemedi
Toplam 3
Yorum
cango dinamo kiev gibi mi ?
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