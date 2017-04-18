Es-Es deplasmanda lideri yıktı

Eskişehirspor'a bu zorlu deplasmanda 3 puanı getiren golleri 20. dakikada Erkan Zengin (pen.), 53. dakikada da Bruno Mezenga attı. Evsahibi ekibin tek golü ise 86. dakikada Ahmet Aras'dan gelirken, 74. dakikada Eren Tozlu gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından ligin zirvesinde yer alan Evkur Yeni Malatyaspor 53 puanda kalırken, Eskişehirspor ise puanını 48'e yükseltti.

TFF 1.Lig'in ilk yarısında yapılan maçta Eskişehirspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.