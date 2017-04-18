Algı operasyonu var
56 gün sonra taraftarıyla Eskişehir maçıyla bugün buluşacak lider Yeni Malatya'da Teknik Direktör İrfan Buz, kamuoyunda son 7 haftada maçlarının zor olduğu algısı yaratılmasına sert çıktı. Buz, "Bizim maçlarımız zor, diğerleri zor değil mi? Sezon başından beri ligi çıkmış olarak gördükleri Sivas, Eskişehir ve Göztepe'yi favori görüyorlar. Bizi hala favori görmüyorlar. 7 haftada 1 yenilince bunlar tartışılıyor" dedi.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
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