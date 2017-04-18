 Algı operasyonu var – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Algı operasyonu var

    Algı operasyonu var
    56 gün sonra taraftarıyla Eskişehir maçıyla bugün buluşacak lider Yeni Malatya'da Teknik Direktör , kamuoyunda son 7 haftada maçlarının zor olduğu algısı yaratılmasına sert çıktı. Buz, "Bizim maçlarımız zor, diğerleri zor değil mi? Sezon başından beri ligi çıkmış olarak gördükleri Sivas, Eskişehir ve Göztepe'yi favori görüyorlar. Bizi hala favori görmüyorlar. 7 haftada 1 yenilince bunlar tartışılıyor" dedi.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:27
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