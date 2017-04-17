TFF 1. Lig'de 28. hafta
TFF 1. Lig'de 28. hafta, yarın oynanacak dört karşılaşmayla başlayacak.
TFF 1. Lig'de 28. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)
15.30 Sivasspor-Ümraniyespor (Sivas Yeni 4 Eylül)
17.30 Adana Demirspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor (Malatya İnönü)
19 Nisan Çarşamba:
13.30 Altınordu-Boluspor (Bornova)
16.00 Mersin İdmanyurdu-Elazığspor (Mersin)
16.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor (Denizli Atatürk)
18.00 Samsunspor-Manisaspor (Samsun 19 Mayıs)
20 Nisan Perşembe:
17.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor (Gaziantep Arena)
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:28
- Yeni yaşın 4-4-2 getirir inşallah!
Toplam 2
Yorum
serdar akay gent td Hein Vanhaezebrouck veya atalanta td gasperini yemin ederim şu 2 td den bir tanesi gs ye çağ atlatır.
- ''İyi futbol puan etmiyor''
Toplam 2
Yorum
murat1903 bu civcivlerde vizyon 0
- ''Her şeye rağmen güzel''
Toplam 1
Yorum
fenerizm ekmek elden su gölden tabi harika günler geçirirsin
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