 Malatya ‘Süper’ yolda – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Malatya ‘Süper’ yolda

    Malatya ‘Süper’ yolda
    'de lider 'un başarısında önemli pay sahibi isimlerden olan iddialı konuştu. 6 puan farkla lider olmalarının avantajını kullanacaklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Sezon sonunda şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacağız" sözünü sarfetti.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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