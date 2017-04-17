Malatya ‘Süper’ yolda
TFF 1. Lig'de lider Evkur Yeni Malatyaspor'un başarısında önemli pay sahibi isimlerden olan Eren Tozlu iddialı konuştu. 6 puan farkla lider olmalarının avantajını kullanacaklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Sezon sonunda şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacağız" sözünü sarfetti.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:19
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