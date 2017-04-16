Yenilgisiz şampiyon
Adana Demirspor'un finalde Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek Adana şampiyonu olan U19 takımı Başkan Sedat Sözlü'yü ziyaret etti. Yenilgisiz şampiyon olan U19 takımı ile teknik direktör Arman Bozkaya'yı kabul eden Sözlü, futbolcuları tebrik ederek Türkiye finallerinde başarılar diledi.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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