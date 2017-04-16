 Yenilgisiz şampiyon – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Yenilgisiz şampiyon

    Yenilgisiz şampiyon
    'un finalde Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek Adana şampiyonu olan U19 takımı Başkan Sedat Sözlü'yü ziyaret etti. Yenilgisiz şampiyon olan U19 takımı ile teknik direktör Arman Bozkaya'yı kabul eden Sözlü, futbolcuları tebrik ederek Türkiye finallerinde başarılar diledi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:31
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