TFF 1. Lig'de 28. hafta hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
18 Nisan Salı:
13.00 Bandırmaspor-Göztepe: Serkan Çınar
15.30 Sivasspor-Ümraniyespor: Koray Gençerler
17.30 Adana Demirspor-Giresunspor: Emre Malok
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor: Ali Palabıyık
19 Nisan Çarşamba:
13.30 Altınordu-Boluspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Mersin İdmanyurdu-Elazığspor: Barış Şimşek
16.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor: Suat Arslanboğa
18.00 Samsunspor-Manisaspor: Süleyman Abay
20 Nisan Perşembe:
17.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor: Abdullah Yılmaz
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:44
- Morozyuk sürprizi
Toplam 4
Yorum
serdar akay cenk ergün yine komisyon peşinde kuruttunuz ulan gsyi komisyoncu ve ftbl cahilleri kişiler gsyi hızla İFLAS a sürüklüyor.
- Emrah dönmek istemiyor
Toplam 3
Yorum
Cemil Koçoğlu Şimdi Kanat Oyuncusu olarak Yasin - Sinan - Emrah Başsan var mı?.. Bir de Cengiz Ünder alınır, Galatasaray 7 -8 Sene Kanat ihtiyacı kalmaz..
- Morozyuk sürprizi
Toplam 4
Yorum
Berna Türker Önce Yönetimin tasfiyesi lazım. Sonra TUDOR gidecek. Sonra, Sabri - Hakan Balta - De Jong - Chedjou - Sneijder gidecek. Genç oyuncular alına
TFF 1. Lig'de 28. hafta hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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