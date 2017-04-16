 TFF 1. Lig'de 28. hafta hakemleri açıklandı – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    TFF 1. Lig'de 28. hafta hakemleri açıklandı

    TFF 1. Lig'de 28. hafta hakemleri açıklandı

    TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 28. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    18 Nisan Salı:

    13.00 Bandırmaspor-Göztepe: Serkan Çınar

    15.30 Sivasspor-Ümraniyespor: Koray Gençerler

    17.30 Adana Demirspor-Giresunspor: Emre Malok

    18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor: Ali Palabıyık

    19 Nisan Çarşamba:

    13.30 Altınordu-Boluspor: Bülent Birincioğlu

    16.00 Mersin İdmanyurdu-Elazığspor: Barış Şimşek

    16.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor: Suat Arslanboğa

    18.00 Samsunspor-Manisaspor: Süleyman Abay

    20 Nisan Perşembe:

    17.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor: Abdullah Yılmaz

    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:44
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