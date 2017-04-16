Çarşamba günü Samsunspor'a deplasmanda konuk olacak Manisaspor'da son 7 maç alarmı verildi.

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "İlk yarıda devrenin son 7 maçında tek yenilgi aldık. Şimdi daha iyisini başarabiliriz" dedi. Karafırtınalar, "Devre arasında yaptığımız takviyelerle şimdi o takımdan daha iyi bir kadroya sahibiz. Kalan 7 maçta maksimum puanı toplayıp ligi iyi bir şekilde noktalayacağız. Bunun için adeta alarm verdik. Çok çalışacağız" açıklamasını yaptı.



SAKATLAR DÜZELDİ

Manisa'da sakatlıktan çıkan Metin ile Erman Bulucu dün takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başladı. Mersin maçında sakatlanan Metin'in Samsunspor maçına yetiştirileceği öğrenildi.