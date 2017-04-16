 Son 7 maç alarmı – Fotomaç – 16 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Son 7 maç alarmı

    Son 7 maç alarmı

    Çarşamba günü Samsunspor'a deplasmanda konuk olacak 'da son 7 maç alarmı verildi.

    Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "İlk yarıda devrenin son 7 maçında tek yenilgi aldık. Şimdi daha iyisini başarabiliriz" dedi. Karafırtınalar, "Devre arasında yaptığımız takviyelerle şimdi o takımdan daha iyi bir kadroya sahibiz. Kalan 7 maçta maksimum puanı toplayıp ligi iyi bir şekilde noktalayacağız. Bunun için adeta alarm verdik. Çok çalışacağız" açıklamasını yaptı.

    SAKATLAR DÜZELDİ
    Manisa'da sakatlıktan çıkan Metin ile Erman Bulucu dün takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başladı. Mersin maçında sakatlanan Metin'in Samsunspor maçına yetiştirileceği öğrenildi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son 7 maç alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.