Son 7 maç alarmı
Çarşamba günü Samsunspor'a deplasmanda konuk olacak Manisaspor'da son 7 maç alarmı verildi.
Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "İlk yarıda devrenin son 7 maçında tek yenilgi aldık. Şimdi daha iyisini başarabiliriz" dedi. Karafırtınalar, "Devre arasında yaptığımız takviyelerle şimdi o takımdan daha iyi bir kadroya sahibiz. Kalan 7 maçta maksimum puanı toplayıp ligi iyi bir şekilde noktalayacağız. Bunun için adeta alarm verdik. Çok çalışacağız" açıklamasını yaptı.
SAKATLAR DÜZELDİ
Manisa'da sakatlıktan çıkan Metin ile Erman Bulucu dün takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başladı. Mersin maçında sakatlanan Metin'in Samsunspor maçına yetiştirileceği öğrenildi.
SAKATLAR DÜZELDİ
Manisa'da sakatlıktan çıkan Metin ile Erman Bulucu dün takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başladı. Mersin maçında sakatlanan Metin'in Samsunspor maçına yetiştirileceği öğrenildi.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
Son 7 maç alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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