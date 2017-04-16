 Samsun tam gaz – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Samsun tam gaz

    Samsun tam gaz

    Manisa maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar dün Bayern Münih gibi çalıştı. Kırmızı-beyazlılar havada düşürmeden paslaştıkları topu kovaya atma idmanı yaptı.

    dün Bayern Münih gibi çalıştı! Manisaspor maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar dünkü antrenmanında Bayern Münih'in sık sık yaptığı gibi çöp kovasına top sokma çalışması yaptı. Çöp kovasına top sokma çalışması orta sahada 7'şerli gruplar halinde bulunan futbolcuların 50 metre uzaklıktaki plastik çöp kovasına topu yere düşürmeden paslaşarak gidilmesi ve sonra da kovanın içerisine gol atılmasıyla sonlanıyor.

    HEDEFİMİZ DEĞİŞECEK
    Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Performansımız üst düzeyde. 7 haftadır kaybetmiyoruz. Manisaspor zor maç olacak. Bu maçı kazanırsak farklı hedefleri konuşma vakti gelecek" diye konuştu.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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