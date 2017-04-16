Samsun tam gaz
Manisa maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar dün Bayern Münih gibi çalıştı. Kırmızı-beyazlılar havada düşürmeden paslaştıkları topu kovaya atma idmanı yaptı.
Samsunspor dün Bayern Münih gibi çalıştı! Manisaspor maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar dünkü antrenmanında Bayern Münih'in sık sık yaptığı gibi çöp kovasına top sokma çalışması yaptı. Çöp kovasına top sokma çalışması orta sahada 7'şerli gruplar halinde bulunan futbolcuların 50 metre uzaklıktaki plastik çöp kovasına topu yere düşürmeden paslaşarak gidilmesi ve sonra da kovanın içerisine gol atılmasıyla sonlanıyor.
HEDEFİMİZ DEĞİŞECEK
Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Performansımız üst düzeyde. 7 haftadır kaybetmiyoruz. Manisaspor zor maç olacak. Bu maçı kazanırsak farklı hedefleri konuşma vakti gelecek" diye konuştu.
HEDEFİMİZ DEĞİŞECEK
Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Performansımız üst düzeyde. 7 haftadır kaybetmiyoruz. Manisaspor zor maç olacak. Bu maçı kazanırsak farklı hedefleri konuşma vakti gelecek" diye konuştu.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
Samsun tam gaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.