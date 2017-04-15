Mustafa Denizli iddialı konuştu
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Eskişehirspor gelecek sezonda Süper Lig'de olacak" dedi. Tecrübeli teknik adam, "Şu anda sahip olduğumuz puan bizi ileriye taşıyacak puan barajının içinde. Şampiyonluk yolunda 63 puan lig için doğru bir rakam. Hedefimiz bundan sonra hiç puan kaybetmemek. Bunun için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 2
Yorum
wow yaw he he amma büyüttünüz...
- ‘Caner mutlu ama dönebilir’
Toplam 1
Yorum
Bence FB den Sezon Sonu Hasan Ali de Transfer edelim bence Sözlesme Bitiyor Ama Caner bence daha kaliteli
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 2
Yorum
Bence 20 Milyon € dan Asagi Verilmesin bence Oyundan Cikarti Oyun Bozuldu oyundan Cikmasi hatadi bence
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