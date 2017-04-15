 Mustafa Denizli iddialı konuştu – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    iddialı konuştu

    Mustafa Denizli iddialı konuştu
    Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Eskişehirspor gelecek sezonda Süper Lig'de olacak" dedi. Tecrübeli teknik adam, "Şu anda sahip olduğumuz puan bizi ileriye taşıyacak puan barajının içinde. Şampiyonluk yolunda 63 puan lig için doğru bir rakam. Hedefimiz bundan sonra hiç puan kaybetmemek. Bunun için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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