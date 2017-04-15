 Ali Ravcı: Zirveyi bırakmayacağız – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Ali Ravcı: Zirveyi bırakmayacağız

    Ali Ravcı: Zirveyi bırakmayacağız

    TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, "Eskişehirspor maçını kazanıp zirvedeki yerlerini sağlamlaştıracağız" dedi.

    Evkur Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına dün de sürdürdü. Çalışmaya tüm futbolcular katılırken, yağmur nedeni ile idman sahalarının su toplaması futbolcuların ve teknik heyetin işini zorlaştırdı. Dar alanda adam adama oyun çalışması yapan Yeni Malatyaspor antrenmanda sahadaki suyun tahliyesi için de uğraştılar.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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