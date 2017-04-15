Ali Ravcı: Zirveyi bırakmayacağız
TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, "Eskişehirspor maçını kazanıp zirvedeki yerlerini sağlamlaştıracağız" dedi.
Evkur Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına dün de sürdürdü. Çalışmaya tüm futbolcular katılırken, yağmur nedeni ile idman sahalarının su toplaması futbolcuların ve teknik heyetin işini zorlaştırdı. Dar alanda adam adama oyun çalışması yapan Yeni Malatyaspor antrenmanda sahadaki suyun tahliyesi için de uğraştılar.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
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laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Ali Ravcı: Zirveyi bırakmayacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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