Ali Ravcı: Zirveyi bırakmayacağız

TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, "Eskişehirspor maçını kazanıp zirvedeki yerlerini sağlamlaştıracağız" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına dün de sürdürdü. Çalışmaya tüm futbolcular katılırken, yağmur nedeni ile idman sahalarının su toplaması futbolcuların ve teknik heyetin işini zorlaştırdı. Dar alanda adam adama oyun çalışması yapan Yeni Malatyaspor antrenmanda sahadaki suyun tahliyesi için de uğraştılar.