Yönetime mesaj
TFF 1. Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen ve 3'te 3 yapan ateş hattından çıkan Samsun'da Teknik Direktör Osman Özköylü, yönetime gönderme yaptı. Hüseyin Kalpar'ın getirileceği iddialarını yönetim tarafından yalanlamasına rağmen Özköylü, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmak beni üzdü" dedi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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