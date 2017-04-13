 Yönetime mesaj – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Yönetime mesaj

    Yönetime mesaj
    'de 7 maçtır kaybetmeyen ve 3'te 3 yapan ateş hattından çıkan Samsun'da Teknik Direktör , yönetime gönderme yaptı. Hüseyin Kalpar'ın getirileceği iddialarını yönetim tarafından yalanlamasına rağmen Özköylü, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmak beni üzdü" dedi.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:51
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