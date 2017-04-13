Malatya’yı da yenerler!
Süper Lig’e en yakın takım olarak gösterilen Malatya, İstanbul deplasmanında bu kez üzüldü. Yeni Malatya, Ümraniye’ye yenildi. Es-Es de 4 golle bozguna uğradı.
Zirve sarsıldı, zirve el ele kaybetmeye devam ediyor… Lider Yeni Malatyaspor hep evi saydığı İstanbul'da bu sefer deplasmana çıktı. Sonuç, Ümraniyespor 1, Yeni Malatyaspor 0. Bu uzun zamandır unuttuğu bir mağlubiyetti Malatya takımı için.
Son 7 maçında yenilmiyor, rakiplerinin de kaybettiği haftaları değerlendiremiyordu Yeni Malatyaspor. Zirvede sadece Yeni Malatyaspor değil, ikinci sıradaki Sivasspor, Elazığspor deplasmanında son dakika golüyle berabere kalıp şok yaşarken, takipçilerden Eskişehirspor evinde Adana Demirspor'a 4-2 gibi farklı bir skorla kaybetti. Eskişehirspor puan olarak kopmasa da en azından ikincilik için ciddi bir yara aldı.
Yukarıda yer alan ve ilk iki için şansları eşit olan Göztepe, Boluspor deplasmanında tek golle kaybetti. Fazla etkili olamadığı mücadelede sonrası teknik direktör Yılmaz Vural, öğrencilerini uyardı. Ne de olsa Süper Lig'e çıkmak, emek ister, ter ister, daha fazla mücadele ister. Göztepe de bunu sahada daha çok göstermeli. Ümraniyespor lideri yenerken, Giresunspor 10 kişiyle Bandırmaspor'u yendi. Karşılaşma 0-0 iken Bandırmaspor bir penaltı atışından yararlanamadı. Çok kritikti.
EV SAHİPLERİ HAFTASI!
Ligin 27. haftası tam bir ev sahipleri haftası oldu. Tam 5 maçı ev sahipleri kazanırken, 3 maçı deplasman takımları kazandı. Berabere biten tek müsabaka Elazığspor-Sivasspor maçı oldu. Golsüz maçın olmadığı haftada, en gollü müsabaka 6 gol atılan Eskişehirspor- Adana Demirspor maçı oldu. 20. golüne kavuşan Pote, geçen sezon olduğu gibi bu sezonda gol krallığına koşuyor. Bu adam yaşlanmıyor adeta her sene gençleşiyor. Bu hafta atılan 19 golün, 11'ini ev sahipleri, 8'ini deplasman takımları kaydetti.
3G'Lİ BOLUSPOR!
Bu sezon en istikrarsız takım kim deseniz, hiç düşünmem Boluspor derim. Bir ara ligde lider bile olmayı başaran kırmızı-beyazlılar, sonra istikrarsız sonuçlarla yarıştan uzaklaştı. Ta ki son üç haftaya kadar. Son üç haftada peş peşe, Giresunspor, BŞ Gaziantep ve Göztepe'yi yenerek 9 puan aldı ve rakiplerine yaklaştı. Boluspor şu anda 6. Göztepe'ye 2, ikinci Sivasspor'a 6 puan farkta. Kısaca her an her şey olabilir.
Son 7 maçında yenilmiyor, rakiplerinin de kaybettiği haftaları değerlendiremiyordu Yeni Malatyaspor. Zirvede sadece Yeni Malatyaspor değil, ikinci sıradaki Sivasspor, Elazığspor deplasmanında son dakika golüyle berabere kalıp şok yaşarken, takipçilerden Eskişehirspor evinde Adana Demirspor'a 4-2 gibi farklı bir skorla kaybetti. Eskişehirspor puan olarak kopmasa da en azından ikincilik için ciddi bir yara aldı.
Yukarıda yer alan ve ilk iki için şansları eşit olan Göztepe, Boluspor deplasmanında tek golle kaybetti. Fazla etkili olamadığı mücadelede sonrası teknik direktör Yılmaz Vural, öğrencilerini uyardı. Ne de olsa Süper Lig'e çıkmak, emek ister, ter ister, daha fazla mücadele ister. Göztepe de bunu sahada daha çok göstermeli. Ümraniyespor lideri yenerken, Giresunspor 10 kişiyle Bandırmaspor'u yendi. Karşılaşma 0-0 iken Bandırmaspor bir penaltı atışından yararlanamadı. Çok kritikti.
EV SAHİPLERİ HAFTASI!
Ligin 27. haftası tam bir ev sahipleri haftası oldu. Tam 5 maçı ev sahipleri kazanırken, 3 maçı deplasman takımları kazandı. Berabere biten tek müsabaka Elazığspor-Sivasspor maçı oldu. Golsüz maçın olmadığı haftada, en gollü müsabaka 6 gol atılan Eskişehirspor- Adana Demirspor maçı oldu. 20. golüne kavuşan Pote, geçen sezon olduğu gibi bu sezonda gol krallığına koşuyor. Bu adam yaşlanmıyor adeta her sene gençleşiyor. Bu hafta atılan 19 golün, 11'ini ev sahipleri, 8'ini deplasman takımları kaydetti.
3G'Lİ BOLUSPOR!
Bu sezon en istikrarsız takım kim deseniz, hiç düşünmem Boluspor derim. Bir ara ligde lider bile olmayı başaran kırmızı-beyazlılar, sonra istikrarsız sonuçlarla yarıştan uzaklaştı. Ta ki son üç haftaya kadar. Son üç haftada peş peşe, Giresunspor, BŞ Gaziantep ve Göztepe'yi yenerek 9 puan aldı ve rakiplerine yaklaştı. Boluspor şu anda 6. Göztepe'ye 2, ikinci Sivasspor'a 6 puan farkta. Kısaca her an her şey olabilir.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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