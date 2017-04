Malatya’yı da yenerler!

Zirvesarsıldı, zirve el ele kaybetmeye devam ediyor… Liderhep evi saydığı İstanbul'da bu sefer deplasmana çıktı. Sonuç, Ümraniyespor. Bu uzun zamandır unuttuğu bir mağlubiyettitakımı için.Son 7 maçında yenilmiyor, rakiplerinin de kaybettiği haftaları değerlendiremiyordu. Zirvede sadece Yeni Malatyaspor değil, ikinci sıradaki Sivasspor, Elazığspor deplasmanında son dakika golüyle berabere kalıp şok yaşarken, takipçilerdenevinde'a 4-2 gibi farklı bir skorla kaybetti. Eskişehirspor puan olarak kopmasa da en azından ikincilik için ciddi bir yara aldı.Yukarıda yer alan ve ilk iki için şansları eşit olanBoluspor deplasmanında tek golle kaybetti. Fazla etkili olamadığı mücadelede sonrası teknik direktör, öğrencilerini uyardı. Ne de olsa Süper Lig'e çıkmak, emek ister, ter ister, daha fazla mücadele ister. Göztepe de bunu sahada daha çok göstermeli.lideri yenerken, Giresunspor 10 kişiyle'u yendi. Karşılaşma 0-0 ikenbir penaltı atışından yararlanamadı.Ligin 27. haftası tam bir ev sahipleri haftası oldu. Tam, 3 maçı deplasman takımları kazandı. Berabere biten tek müsabakamaçı oldu. Golsüz maçın olmadığı haftada, en gollü müsabaka 6 gol atılanmaçı oldu. 20. golüne kavuşan, geçen sezon olduğu gibi bu sezonda gol krallığına koşuyor. Bu adam yaşlanmıyor adeta her sene gençleşiyor. Bu hafta atılan 19 golün, 11'ini ev sahipleri, 8'ini deplasman takımları kaydetti.Bu sezon en istikrarsız takım kim deseniz, hiç düşünmemderim. Bir ara ligde lider bile olmayı başaran kırmızı-beyazlılar, sonra istikrarsız sonuçlarla yarıştan uzaklaştı.ki son üç haftaya kadar. Son üç haftada peş peşe,'yi yenerek 9 puan aldı ve rakiplerine yaklaştı.şu anda 6. Göztepe'ye 2, ikinci Sivasspor'a 6 puan farkta. Kısaca her an her şey olabilir.