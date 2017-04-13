 ‘İlk 6’da olacağız’ – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    ‘İlk 6’da olacağız’

    ‘İlk 6’da olacağız’
    Göztepe galibiyetiyle play-off iddiasını sürdüren Bolu'da Teknik Direktör Fuat Çapa, "Zaman zaman yoldan çıkmış gözüksek de hiçbir zaman ilk 6'dan şaşmadık. İlk 6'dakilerden eksiğimiz yok" yorumunu yaptı.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:50
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