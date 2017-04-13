‘İlk 6’da olacağız’

Göztepe galibiyetiyle play-off iddiasını sürdüren Bolu'da Teknik Direktör Fuat Çapa, "Zaman zaman yoldan çıkmış gözüksek de hiçbir zaman ilk 6'dan şaşmadık. İlk 6'dakilerden eksiğimiz yok" yorumunu yaptı.