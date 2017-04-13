Gaziantep Büyükşehir, Oğuz Çetin ile yolları ayırdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile teknik direktör Oğuz Çetin arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Mavi-beyazlı takım, Hüseyin Kalpar ile anlaşma sağladı.
TFF 1'inci Lig takımlarından Gaziantep Büyükşehir Belediyespor yönetimi, teknik direktör Oğuz Çetin ile anlaşarak yollarını ayırdı. Mavi-beyazlı takımda yaklaşık bir ay görev yapan Çetin'den boşalan teknik direktörlük için ise, Hüseyin Kalpar ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:15
- Luce zirvesi
Toplam 17
Yorum
Efe yine sacma trasfer sezonun yarisinda sakat Nuri ve cok agir
- Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Toplam 4
Yorum
8jk taraftarı yine ortalığı karıştırmış. yeryüzünde takımı ile taraftarı ters orantılı tek takım
- Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Toplam 4
Yorum
Temple Bunun Deplasmanı'da var bu Avrupa bizi iyice terörist gibi görmeye başladı ayıp!
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