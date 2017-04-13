 Gaziantep Büyükşehir, Oğuz Çetin ile yolları ayırdı – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Gaziantep Büyükşehir, ile yolları ayırdı

    Gaziantep Büyükşehir, Oğuz Çetin ile yolları ayırdı

    ile teknik direktör arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Mavi-beyazlı takım, ile anlaşma sağladı.

    TFF 1'inci Lig takımlarından yönetimi, teknik direktör ile anlaşarak yollarını ayırdı. Mavi-beyazlı takımda yaklaşık bir ay görev yapan Çetin'den boşalan teknik direktörlük için ise, ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:15
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