Gaziantep Büyükşehir, Oğuz Çetin ile yolları ayırdı

TFF 1'inci Lig takımlarından Gaziantep Büyükşehir Belediyespor yönetimi, teknik direktör Oğuz Çetin ile anlaşarak yollarını ayırdı. Mavi-beyazlı takımda yaklaşık bir ay görev yapan Çetin'den boşalan teknik direktörlük için ise, Hüseyin Kalpar ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.



