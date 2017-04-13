En iyisi biziz
Göztepe teknik direktörü Yılmaz Vural, Bandırma maçıyla yeni bir sayfa açacaklarını belirtip, “Bu ligin en iyi futbolcuları bizim kadromuzda” dedi.
Boluspor'a yenilerek son 5 maçta 4 yenilgi alan Göztepe, bu periyotta sadece 3 gol atarken, takımın golcüleri Jahovic ile Halil 1'er gol attı, kanatlar Tayfur ve Sinan'ın yanı sıra santrfor Umut ise boş geçti. Hücumcuların suskunluğa büründüğü son 4 haftanın 3'ünü es geçmesi de camiayı hayal kırıklığına uğrattı.
SÜREKLİ HÜCUM EMRİ
Teknik Direktör Yılmaz Vural, takımın başında çıktığı Giresun ve Bolu maçlarında sadece 4 pozisyon üretebildiklerine dikkat çekerek, "Bandırma'yla yeni sayfa açacağız. Golcü kimliğimizi mutlaka kazanacağız. Süper Lig'i istiyorsak sürekli hücumu düşünmeliyiz. Ligin en iyi futbolcuları bizde yer alıyor" diye iddialı konuştu.
SÜREKLİ HÜCUM EMRİ
Teknik Direktör Yılmaz Vural, takımın başında çıktığı Giresun ve Bolu maçlarında sadece 4 pozisyon üretebildiklerine dikkat çekerek, "Bandırma'yla yeni sayfa açacağız. Golcü kimliğimizi mutlaka kazanacağız. Süper Lig'i istiyorsak sürekli hücumu düşünmeliyiz. Ligin en iyi futbolcuları bizde yer alıyor" diye iddialı konuştu.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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