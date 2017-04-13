 En iyisi biziz – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    En iyisi biziz

    En iyisi biziz

    teknik direktörü , Bandırma maçıyla yeni bir sayfa açacaklarını belirtip, “Bu ligin en iyi futbolcuları bizim kadromuzda” dedi.

    Boluspor'a yenilerek son 5 maçta 4 yenilgi alan , bu periyotta sadece 3 gol atarken, takımın golcüleri Jahovic ile Halil 1'er gol attı, kanatlar Tayfur ve Sinan'ın yanı sıra santrfor Umut ise boş geçti. Hücumcuların suskunluğa büründüğü son 4 haftanın 3'ünü es geçmesi de camiayı hayal kırıklığına uğrattı.

    SÜREKLİ HÜCUM EMRİ
    Teknik Direktör Yılmaz Vural, takımın başında çıktığı Giresun ve Bolu maçlarında sadece 4 pozisyon üretebildiklerine dikkat çekerek, "Bandırma'yla yeni sayfa açacağız. Golcü kimliğimizi mutlaka kazanacağız. Süper Lig'i istiyorsak sürekli hücumu düşünmeliyiz. Ligin en iyi futbolcuları bizde yer alıyor" diye iddialı konuştu.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:08
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