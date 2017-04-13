 Denizli’de 2 aday – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Denizli’de 2 aday

    Denizli’de 2 aday
    Denizli'de 'ın istifası sonrası yönetim, Reha Erginer ve Cüneyt Dumlupınar'ı gündemine getirdi. Başkan Süleyman Urkay, yeni teknik patronu Ş.Urfa maçından önce belirleyeceklerini söyledi.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:51
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