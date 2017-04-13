Denizli’de 2 aday
Denizli'de Ali Tandoğan'ın istifası sonrası yönetim, Reha Erginer ve Cüneyt Dumlupınar'ı gündemine getirdi. Başkan Süleyman Urkay, yeni teknik patronu Ş.Urfa maçından önce belirleyeceklerini söyledi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
Denizli’de 2 aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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