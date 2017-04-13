 Ayite sevinci – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    sevinci

    Ayite sevinci
    Lider E.Y. 'da 11 Mart'taki Ş.Urfa karşılaşmasında sakatlanıp 3 maçtır takımını yalnız bırakan 'den müjde geldi. Malatya'da 5 maçta 3 gol atan 31 yaşındaki Togolu golcünün düzeldiği ve Eskişehir maçında oynayabileceği açıklandı.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:08
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