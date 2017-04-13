Ayite sevinci
Lider E.Y. Malatyaspor'da 11 Mart'taki Ş.Urfa karşılaşmasında sakatlanıp 3 maçtır takımını yalnız bırakan Ayite'den müjde geldi. Malatya'da 5 maçta 3 gol atan 31 yaşındaki Togolu golcünün düzeldiği ve Eskişehir maçında oynayabileceği açıklandı.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
Ayite sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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