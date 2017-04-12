 Vural gözüne kestirdi – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Vural gözüne kestirdi

    Vural gözüne kestirdi
    Teknik Direktörü , Bolu yenilgisine rağmen, Eskişehir ve Sivas'ın puan kaybetmesinin bir nebze olsa kendilerini rahatlattığını belirtirken, bu haftaki rakipleri Bandırma'nın kriz durumuna dikkat çekti. Vural, "Souza, Droppa ve santrforu Atabey cezalı. Teknik direktör Yusuf Şimşek de görevi bıraktı. Bu durumu iyi değerlendirebiliriz" yorumunu yaptı.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:46
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