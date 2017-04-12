 Uğur Bandırma’da – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Uğur Bandırma’da

    Uğur Bandırma’da
    'da görevi bırakan Yusuf Şimşek'in yerine teknik direktörlüğe getirildi. 54 yaşındaki teknik adamın bugün kente gelerek imzayı atacağı bildirildi. Uğur son olarak E.Y.Malatyaspor'u çalıştırmıştı.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:44
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