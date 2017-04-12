 Malatyaspor’da seferberlik – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    ’da seferberlik

    Malatyaspor’da seferberlik

    Başkan , taraftara seslendi: Eskişehirspor maçına değil de hangisine gelecekler!

    Koşar adım Süper Lig'e giden Yeni , zemini bakımda olan İnönü Stadı'na 4 maç sonra Eskişehir sınavıyla dönüyor. Taraftarıyla buluşacak Malatyaspor'da Başkan , Eskişehirspor karşılaşmasının şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan bir maç olduğunu vurgulayarak, "Burada taraftarımıza büyük iş düşüyor. Bu maça gelmeyecekler de hangi maça gelecekler? Şehirde bir seferberlik durumu ilan etmeliyiz" dedi.

    BİLETLERE BÜYÜK İLGİ
    İnönü Stadı'nda taraftarıyla buluşacak Malatya'da referandum nedeniyle salı günü oynanacak Eskişehir maçı için satışa sunulan biletlere büyük bir ilgi var. Biletler indirimli olarak Kale Arkası 3, Maraton 4, Kapalı Tribün 5 TL olarak belirlendi.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:10
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