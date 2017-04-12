Malatyaspor’da seferberlik
Başkan Adil Gevrek, taraftara seslendi: Eskişehirspor maçına değil de hangisine gelecekler!
BİLETLERE BÜYÜK İLGİ
İnönü Stadı'nda taraftarıyla buluşacak Malatya'da referandum nedeniyle salı günü oynanacak Eskişehir maçı için satışa sunulan biletlere büyük bir ilgi var. Biletler indirimli olarak Kale Arkası 3, Maraton 4, Kapalı Tribün 5 TL olarak belirlendi.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:10
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
Malatyaspor’da seferberlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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