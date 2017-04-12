 ''Kulubü sahipsiz bırakmayacağız'' – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    ''Kulubü sahipsiz bırakmayacağız''

    ''Kulubü sahipsiz bırakmayacağız''
    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı , Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplantısında, 'ne destek istedi, bir de itirafta bulundu. 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 3 hafta kala Gümüşhane'nin 4 puan önünde lider olan sarı-lacivertlilerin yönetimine talip olacağını belirten Gökçek, "Ankaragücü'nü kesinlikle sahipsiz bırakmayacağız" diye konuştu.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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