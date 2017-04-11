 Yiğido 90+3’te yıkıldı – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Yiğido 90+3’te yıkıldı

    Yiğido 90+3’te yıkıldı

    Şampiyonluk yarışı yapan , Elazığ’da Galip’in penaltısıyla öne geçti. Kehinde uzatmada Yiğido’yu şok etti. Kırmızı-beyazlılar lider Malatya ve Eskişehir’in kaybettiği haftada fırsat tepti.

    'de üst sıralar ve alt tarafı yakından ilgilendiren karşılaşmada Sivasspor, uzatma dakikalarında yediği golle Elazığ'da 1 puana razı oldu. İlk yarıda daha etkili taraf olan ev sahibi Elazığspor, Kehinde ile iki net gol pozisyonundan yararlanamadı.

    10. MAÇINDA 7. GOLÜNÜ ATTI
    Yiğido 51'de Çağrı'nın eline çarpan top sonrası penaltı kazandı. Penaltıda Galip, Sivas'ı öne geçirdi. Beraberlik için bastıran Gakgoş, aradığı golü uzatmada buldu. Mesut'un soldan kullandığı kornerde 22 yaşındaki Nijeryalı golcü, devre arasında geldiği takımında 10. maçında 7. golüne imza attı. Elazığ evindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarırken, Sivas'ın deplasmandaki galibiyet hasreti 3'e yükseldi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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