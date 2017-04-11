Yiğido 90+3’te yıkıldı
Şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor, Elazığ’da Galip’in penaltısıyla öne geçti. Kehinde uzatmada Yiğido’yu şok etti. Kırmızı-beyazlılar lider Malatya ve Eskişehir’in kaybettiği haftada fırsat tepti.
10. MAÇINDA 7. GOLÜNÜ ATTI
Yiğido 51'de Çağrı'nın eline çarpan top sonrası penaltı kazandı. Penaltıda Galip, Sivas'ı öne geçirdi. Beraberlik için bastıran Gakgoş, aradığı golü uzatmada buldu. Mesut'un soldan kullandığı kornerde 22 yaşındaki Nijeryalı golcü, devre arasında geldiği takımında 10. maçında 7. golüne imza attı. Elazığ evindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarırken, Sivas'ın deplasmandaki galibiyet hasreti 3'e yükseldi.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:31
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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