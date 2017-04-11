 Şimşek’ten istifa – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Şimşek’ten istifa

    Şimşek’ten istifa
    Bandırma'da , Giresun yenilgisi sonrası istifa etti. Bandırma, sezona İsmail Ertekin'le başlamış, ardından Feyyaz Uçar ve son olarak Yusuf Şimşek gelmişti. Bandırma, Şimşek'le 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:40
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