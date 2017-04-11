 Antep’e kiralık kabus! – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Antep’e kiralık kabus!

    Antep’e kiralık kabus!

    Altınordu, Büyükşehir G.Antep'i evinde devre arasında rakibinden kiraladığı Okan'ın golleriyle devirip play-off yolunda umutlandı.

    Antep ise Oğuz Çetin yönetiminde 6 yenilgi, 2 beraberlikle ateş hattından çıkamadı.

    OĞUZ ÇETİN UMUTLU
    Büyükşehir Gaziantep'te henüz galibiyetle tanışamayan ve takımı ateş hattına düşen teknik patron Oğuz Çetin, Altınordu yenilgisine rağmen umutlu. Çetin, "7 maç var. Büyük çöküntü yaşamanın anlamı yok. Rakiplerden kopmuş değiliz. Balıkesir maçıyla reaksiyon göstereceğiz" dedi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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