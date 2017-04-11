Antep’e kiralık kabus!
Altınordu, Büyükşehir G.Antep'i evinde devre arasında rakibinden kiraladığı Okan'ın golleriyle devirip play-off yolunda umutlandı.
OĞUZ ÇETİN UMUTLU
Büyükşehir Gaziantep'te henüz galibiyetle tanışamayan ve takımı ateş hattına düşen teknik patron Oğuz Çetin, Altınordu yenilgisine rağmen umutlu. Çetin, "7 maç var. Büyük çöküntü yaşamanın anlamı yok. Rakiplerden kopmuş değiliz. Balıkesir maçıyla reaksiyon göstereceğiz" dedi.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:31
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
Antep’e kiralık kabus! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.