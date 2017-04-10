 Manisa’dan müthiş zafer – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Manisa’dan müthiş zafer

    Manisa’dan müthiş zafer
    Kümede kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde gülen oldu. 'nu konuk eden Ege ekibi, taraftarları önünde sahadan 2-0 galip ayrıldı. 50. dakikada Dimov, 90+4'te de İsmail Haktan ile skoru belirleyen Manisaspor, Erman'ın kırmızı kart görmesiyle 84'den sonra 10 kişi kaldı.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:56
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