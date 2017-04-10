 Malatya’ya şok – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Malatya’ya şok

    Malatya’ya şok

    Liderin yenilmezlik serisi İstanbul’da son buldu. Ümraniye’ye konuk olan sarı-siyahlılar, sahadan mağlubiyetle ayrıldı, takipçilerinin iştahını kabarttı.

    lideri Yeni Malatyaspor dün İstanbul'da yara aldı. Ümraniye'ye konuk olan sarısiyahlılar, sahadan 1-0 yenik ayrıldı ve 7 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı. Maç fazlasıyla Sivas'ın 7 puan önünde zirvedeki yerini koruyan Malatyaspor, bu yenilgiyle takipçilerinin iştahını kabarttı. İlk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ikinci 45'in heyecanlıydı. 66. dakikada Eren'in şutunda Burak başarılıydı. 72'de Sedat ortaladı. Eren bu kez kafayla gol aradı ama top direği sıyırdı. 80'de sahneye çıkan Samet, ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla Ümraniye'yi öne geçirdi ve skoru belirledi: 1-0.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:55
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