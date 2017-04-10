 Denizlispor’dan Bal-Kes’e darbe – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    ’dan Bal-Kes’e darbe

    Denizlispor’dan Bal-Kes’e darbe
    'de son haftalarda kötü sonuçlar alan iki takımın mücadelesinde , deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti. Yeşil- siyahlıları galibiyete taşıyan golleri 55'te penaltıdan Moritz ve 86'da Barış Örücü attı. Balıkesirspor'un tek sayısı ise 21'de Mehmet Boztepe'den geldi.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:57
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