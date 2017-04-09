Samsunspor 3’te 3 yaptı
TFF 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Samsunspor, Şanlıurfaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.
'BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS'
Urfa'yı deplasmanda devirip 3'te 3 yapan Samsunspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü, "Sezonu ilgilendiren bir maçta 3 puan aldık. Bu bizim için çok büyük bir şans ve futbolcularıma ne kadar teşekkür etsem azdır" diye konuştu.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:36
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
- Erman Toroğlu'ndan Rıdvan Akar'a sert sözler!
Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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