 Samsunspor 3’te 3 yaptı – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    3’te 3 yaptı

    Samsunspor 3’te 3 yaptı

    'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta , 'u deplasmanda 2-1 yendi.

    Kırmızı-beyazlılar 63'te Fatih ve 90'da Kone'nin golleriyle üst üste 3. zaferinin altına imza atıp, yenilmezlik serisini 7 maça yükseltirken, 90+1'de Batuhan Karadeniz'le umutlanan ancak gerisini getiremeyen Urfa ise art arda 2. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

    'BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS'
    Urfa'yı deplasmanda devirip 3'te 3 yapan 'da Teknik Direktör Osman Özköylü, "Sezonu ilgilendiren bir maçta 3 puan aldık. Bu bizim için çok büyük bir şans ve futbolcularıma ne kadar teşekkür etsem azdır" diye konuştu.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:36
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