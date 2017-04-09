Es-Es'e Demir şoku!
Eskişehir zirveyi yakından ilgilendiren maçta evinde Adana Demirspor’a mağlup oldu. Pote’nin hat-trick yaptığı karşılaşmada konuk ekibin diğer sayısı Alican’dan geldi. Kaan ve Semih’in golleri ev sahibine yetmedi.
POTE'Yİ DURDURAMADI
67'de Kaan'ın şutu sağ direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Semih tamamlayarak beraberliği sağladı. 2-2. 73'te ceza sahasına Mustafa'nın ceza sahası içerisine gönderdiği topu Alican ağlarla buluşturdu: 2-3. 90. dakikada Bezerra'nın sağ kanattan pasında topla buluşan Pote, ceza sahası içerisinde yerden vuruşu ile hat trick yaptı. 2-4
MUSTAFA DENİZLİ İLK KEZ YENİLDİ
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Adana Demirspor karşısında takımının başındaki ilk yenilgisini aldı. Daha önce 5 karşılaşmada 2 galibiyet 3 beraberlik alan Denizli maç sonrası yaptığı açıklamada üzgün olduklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam yarışın devam ettiğini belirterek, "Bu kaybımızı kalan maçlarda telafi ederek Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:34
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
- Erman Toroğlu'ndan Rıdvan Akar'a sert sözler!
Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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