 Es-Es'e Demir şoku! – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Es-Es'e Demir şoku!

    Es-Es'e Demir şoku!

    Eskişehir zirveyi yakından ilgilendiren maçta evinde ’a mağlup oldu. Pote’nin hat-trick yaptığı karşılaşmada konuk ekibin diğer sayısı Alican’dan geldi. Kaan ve Semih’in golleri ev sahibine yetmedi.

    'in 27. haftasında Eskişehirspor, evinde Adana Demirspor'a mağlup oldu: 4-2. 26. dakikada kontratağa çıkan 'da ceza sahasına kadar topu süren Pote, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1. 52. dakikada Mustafa Durak'ın sol köşe gönderinden kullandığı korner vuruşunda Pote, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 0-2. 53. dakikada Bilal Aziz'in sol kanattan yaptığı ortaya dokunan Kaan Kanak. meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1.

    POTE'Yİ DURDURAMADI
    67'de Kaan'ın şutu sağ direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Semih tamamlayarak beraberliği sağladı. 2-2. 73'te ceza sahasına Mustafa'nın ceza sahası içerisine gönderdiği topu Alican ağlarla buluşturdu: 2-3. 90. dakikada Bezerra'nın sağ kanattan pasında topla buluşan Pote, ceza sahası içerisinde yerden vuruşu ile hat trick yaptı. 2-4

    MUSTAFA DENİZLİ İLK KEZ YENİLDİ
    Teknik Direktörü , Adana Demirspor karşısında takımının başındaki ilk yenilgisini aldı. Daha önce 5 karşılaşmada 2 galibiyet 3 beraberlik alan Denizli maç sonrası yaptığı açıklamada üzgün olduklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam yarışın devam ettiğini belirterek, "Bu kaybımızı kalan maçlarda telafi ederek Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:34
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