 İstifa krizi bitti – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    İstifa krizi bitti

    İstifa krizi bitti

    Denizlispor’da , Başkan Süleyman Urkay’a rağmen bazı yöneticilerin vasıtasıyla istifa kararından geri adım atmıştı. Tandoğan dün kontratını feshetti

    Denizlispor'da krizi istifayla sonuçlandı. Daha önce 23. haftada Denizli'deki Samsunspor yenilgisi sonrası istifa eden ancak yönetim ve futbolcuların çabasıyla bu kararından dönen genç çalıştırıcı, Altınordu mağlubiyetiyle hafta içi yine istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

    BAŞKAN Süleyman Urkay'la da arası bozulan Tandoğan, bazı yöneticilerin devreye girmesiyle yine geri adım atmıştı. Ancak Ali Tandoğan dün twitter'dan kontratını feshettiğini duyurup, camiadan helallik istedi. İstifa sonrası Horoz'da düşünülen ilk ismin eski oyunculardan Timuçin Bayazıt olduğu öğrenildi.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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