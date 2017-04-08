İstifa krizi bitti
Denizlispor’da Ali Tandoğan, Başkan Süleyman Urkay’a rağmen bazı yöneticilerin vasıtasıyla istifa kararından geri adım atmıştı. Tandoğan dün kontratını feshetti
Denizlispor'da Ali Tandoğan krizi istifayla sonuçlandı. Daha önce 23. haftada Denizli'deki Samsunspor yenilgisi sonrası istifa eden ancak yönetim ve futbolcuların çabasıyla bu kararından dönen genç çalıştırıcı, Altınordu mağlubiyetiyle hafta içi yine istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
BAŞKAN Süleyman Urkay'la da arası bozulan Tandoğan, bazı yöneticilerin devreye girmesiyle yine geri adım atmıştı. Ancak Ali Tandoğan dün twitter'dan kontratını feshettiğini duyurup, camiadan helallik istedi. İstifa sonrası Horoz'da düşünülen ilk ismin eski oyunculardan Timuçin Bayazıt olduğu öğrenildi.
BAŞKAN Süleyman Urkay'la da arası bozulan Tandoğan, bazı yöneticilerin devreye girmesiyle yine geri adım atmıştı. Ancak Ali Tandoğan dün twitter'dan kontratını feshettiğini duyurup, camiadan helallik istedi. İstifa sonrası Horoz'da düşünülen ilk ismin eski oyunculardan Timuçin Bayazıt olduğu öğrenildi.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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